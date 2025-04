Arnaldo Antunes realiza show gratuito em Fortaleza em maio

Após a divulgação da informação pelo Instagram do artista no dia 2 de abril, o Sistema Fecomércio Ceará, organizador da iniciativa, confirmou a apresentação aberta ao público , que acontece mediante inscrição no site do evento .

O cantor Arnaldo Antunes se apresenta em Fortaleza no dia 17 de maio, em um show gratuito realizado no evento Semana S.

O músico paulista traz para a capital cearense a turnê “Novo Mundo”, que também passará pelas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Garanhuns e Recife.

O show leva o mesmo nome do novo álbum de inéditas de Antunes, com repertório de 12 canções recentes. Estão presentes composições só de Arnaldo e parcerias com David Byrne, Marisa Monte, Erasmo Carlos e Marcia Xavier.

“Estou empolgado com o resultado, me senti muito à vontade com as sugestões de arranjos. Todos estavam dispostos a experimentar coisas novas (arranjos, timbres, ritmos, efeitos), que é o que me entusiasma. Então é um disco que traz esse frescor”, afirma o ex-integrante do Titãs.

O evento, que tem como premissa levar ações gratuitas de cidadania e entretenimento, acontece no Centro de Eventos, com a programação do dia 16 fechada para convidados e a do dia 17 aberta ao público.