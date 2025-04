Arnaldo Antunes e Sandy cantam com Gilberto Gil em turnê de despedida

Show de Gilberto Gil foi realizado neste sábado, 12, no Allianz Parque, em São Paulo, e contou com participações de Arnaldo Antunes e Sandy

O primeiro a subir no palco foi o ex-Titãs Arnaldo Antunes . Ele interpretou a música “Extra II (O rock do segurança)”, do álbum “Raça Humana”, lançado em 1984 por Gil.

Os cantores Arnaldo Antunes e Sandy participaram da segunda noite da turnê “Tempo rei”, de Gilberto Gil , em show realizado no último sábado, 13, no Allianz Parque, em São Paulo.

Em outro momento do show, quando o astro, de 82 anos se sentou para cantar músicas mais lentas, quem apareceu foi a cantora Sandy. Juntos, eles interpretaram a música “Estrela”, clássico de 1997.



"Tempo rei" de Gilberto Gil

Gilberto Gil ainda fará mais dois shows no Allianz Parque. Um no dia 25 de abril e o outro, no dia 26 do mesmo mês.



A turnê “Tempo rei” marca a despedida de Gilberto Gil dos palcos.