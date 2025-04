Arnaldo Antunes se apresenta em Fortaleza em maio

Cantor e compositor Arnaldo Antunes apresenta show da turnê "Novo Mundo em Fortaleza no mês de maio em evento fechado para convidados

O músico Arnaldo Antunes faz show em Fortaleza em evento fechado no dia 16 de maio. A novidade foi divulgada pelo próprio artista em suas redes sociais nesta quarta-feira, 2.

“Prepare-se para o NOVO MUNDO!”, convidou Arnaldo na publicação. O cantor paulista traz para a capital cearense a turnê “Novo Mundo”, que também irá passar pelas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Garanhuns e Recife.

No caso da apresentação em Fortaleza, o músico tocará em evento fechado para empresários como parte da programação da Semana S, realizada no Centro de Eventos do Ceará.

A "Semana S do Comércio de Bens, Serviços e Turismo", idealizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Seviços e Turismo (CNC), é realizada pela Fecomércio Ceará, Sindicatos Empresariais, Sesc e Senac.