João Dória é condenado a indenizar Marisa Monte e Arnaldo Antunes

O ex-prefeito de São Paulo, João Doria, foi condenado a pagar R$103,2 mil a Marisa Monte e Arnaldo Antunes. A indenização aos artistas é devido a violação de direitos autorais e o uso indevido da música “Ainda Bem”, em 2017. As informações são do jornal Folha de S. Paulo.

A Justiça já havia condenado Dória anteriormente em primeira instância, em fevereiro de 2022, quando Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu que o político deveria pagar R$10 mil a cada um dos músicos, e também R$20 mil para as empresas que os representam, por violação de direitos autorais — totalizando R$40 mil ao todo.

Mas ele recorreu à sentença em instâncias maiores e, durante o período, o valor foi atualizado e subiu para R$103,2 mil. O último recurso do ex-prefeito foi desconsiderado no dia 27 de março pelo ministro Luís Roberto Barroso, pois estava fora do prazo legal.