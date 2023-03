Marisa Monte retorna a Fortaleza em maio com o show 'Portas'

A cantora Marisa Monte se apresenta em Fortaleza no próximo 6 de maio. O show faz parte da turnê "Portas" e acontece no Centro de Eventos do Ceará, localizado no bairro Edson Queiroz. Os ingressos estão à venda no site Eventim e variam de R$ 150 a R$ 450.

Em sua última passagem por Fortaleza, em abril de 2022, a artista também trouxe as canções de seu último disco, "Portas", além de sucessos da carreira. O show de maio faz parte da mesma turnê e conta com direção e concepção visual de Marisa Monte, Cláudio Torres e Batman Zavareze.

Leia Também | Em “Portas”, Marisa Monte reafirma talento para um pop refinado e cheio de detalhes



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No palco, Marisa é acompanhada por Dadi (baixo, teclado e guitarra), Davi Moraes (guitarras), Pupillo (bateria), Pretinho da Serrinha (percussão, cavaquinho e voz), Chico Brown (teclado, guitarra, baixo e voz), Antonio Neves (trombone, adaptações e arranjos de metais), Eduardo Santanna (trompete e

flugelhorn) e Lessa (flauta e sax).

Leia Também | Confira entrevista exclusiva de Marisa Monte sobre a turnê "Portas"

Os fãs podem adquirir ingressos para três setores, são eles Cadeiras, Mesa e Mesa Premium. Cadeirantes pagam R$150 e os setores custam R$300 (cadeira), R$350 (mesa) e mesa premium R$450.

Sobre o assunto Claudia Raia se desculpa por expor Alexandre Frota e Marisa Monte

Marisa Monte faz homenagem a Bruno Pereira e Dom Phillips em show

Marisa Monte apresenta o show "Portas" em Fortaleza neste sábado, 23

Show da Marisa Monte em Fortaleza

Quando: 6 de maio de 2023

Onde: Centro de Eventos do Ceará (Av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz)

Quanto: R$150 (cadeirantes), R$300 (cadeira), R$350 (mesa) e R$450 (mesa premium), disponíveis no site Eventim e na loja Levis, no Iguatemi Fortaleza (Av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz)

Leia no O POVO + | Confira mais histórias e opiniões sobre música na coluna Discografia, com Marcos Sampaio

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags