Cearense da Vila União participa de festival de teatro no Peru

Com uma trajetória marcada pela arte urbana, Hirlan traz em suas pinturas referências da cultura popular nordestina . Nesta edição do Fiteca, o ilustrador homenageará a maior quadrilha junina do Ceará, realizada em seu bairro, na instituição Centro Cultural Zé Testinha, que completará 50 anos em 2026.

O artista fortalezense Hirlan Moura, de 26 anos, participará da edição de 2025 do Festival Internacional de Teatro em Ruas Abertas (Fiteca) , que acontece entre os dias 1º e 4 de maio, em Lima, capital do Peru.

“Meu trabalho é muito voltado para temáticas culturais, patrimônios materiais e imateriais do Ceará. Trago desde a cultura do maracatu à tradição junina, além do meu cotidiano”, relata o artista.

Hirlan iniciou sua trajetória artística ainda jovem, tendo contato com a pintura no Centro Juvenil Dom Bosco, localizado no bairro Vila União, em Fortaleza. Lá, teve suas primeiras experiências com telas, despertando sua paixão pela arte. Desde 2010, dedica-se ao grafite, linguagem com a qual encontrou uma forma de expressão mais significativa.

Logo no início da carreira, buscou contato com outros artistas do muralismo e participou do seu primeiro festival, o Mega Mural, realizado no antigo Jockey Club.