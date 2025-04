Programa leva arte e cultura a alunos e professores de Itapipoca

Neste mês, o projeto contempla nove escolas da rede pública municipal com 12 apresentações seguidas de debates. Entre os destaques estão os oito concertos didáticos da Orquestra Unissol, voltados para estudantes do 3º ao 5º ano, nos dias 23, 24, 25 e 28 de abril.

De abril a junho deste ano, o município de Itapipoca , no Ceará, será palco de uma intensa programação voltada à formação cultural de crianças, jovens e adultos educadores. Trata-se da 5ª edição do programa Escolas Criativas , que promove ações gratuitas de difusão, formação e pesquisa com foco em temáticas culturais e educacionais. Ao todo, serão realizadas oito ações socioeducativas e culturais, como concertos didáticos, espetáculos de dança e teatro , além de cursos nas áreas de Produção Cultural, Musicalização, Arte-Educação, História da Arte e Cultura Brasileira. A iniciativa é voltada principalmente para a comunidade escolar da região.

Além disso, estão previstas duas apresentações de dança do Coletivo Baião Jovem, para alunos do 8º e 9º ano, no dia 29, e dois espetáculos teatrais da Companhia de Teatro Caracóis, para estudantes do 1º e 2º ano, no dia 30.



Formações culturais acontecem em maio e junho



Nos meses seguintes, o programa oferece cinco cursos formativos, sendo um deles aberto ao público. Em maio, serão realizados os cursos de Musicalização (20 horas) para alunos do Centro de Jovens e Adultos; Introdução à História da Arte (20 horas) para professores da rede municipal; e Produção Cultural (40 horas), com inscrições gratuitas em breve disponíveis no site escolascriativas.com.

Em junho, o foco segue na formação docente com os cursos de Arte-Educação e de Cultura Brasileira, este último voltado especialmente a professores que atuam em territórios indígenas do município. Ambos os cursos terão duração de 20 horas.

Cursos Formativos