Festival de quadrilhas juninas divulga vencedores; confira os premiados e veja fotos

Às vésperas do Dia de São João, o Ginásio Aécio de Borba foi o palco onde brincantes encantaram os espectadores com os tradicionais festejos

Promovido pela Secretaria da Cultura (Secultfor) em parceria com o Instituto Cultural Iracema (ICI), a competição teve 14 quadrilhas escolhidas a partir da melhor pontuação no festival passado, ocorrido em 2019, e do edital de Festejos Juninos de 2024, também realizado pela Secultfor.

Quem levou o primeiro lugar foi a quadrilha Zé Testinha, seguida da Arraiá do Bairro Ellery e da Cangaço Nordestino, em terceiro. Em quarto lugar, a quadrilha Pé Quente e em quinto, a Filhos do Sertão. Os prêmios foram de R$ 15 mil para o primeiro lugar, R$ 12 mil para o segundo, R$ 10 mil para o terceiro, R$ 8 mil para o quarto e R$ 6 mil para o quinto colocado.

A Secretaria da Cultura (Secultfor) publicou os vencedores do Festival Municipal de Quadrilhas Juninas, realizado no último fim de semana.

“No sábado, apesar da chuva, deu tanta gente que excedeu a quantidade de lugares no ginásio, e muitas pessoas acompanharam as apresentações pelo telão do lado de fora. No domingo, o atrativo é a presença de quadrilhas tradicionais na cidade e é claro, o anúncio das campeãs”, destacou Graça Martins, gerente da célula de Patrimônio Imaterial da Secultfor.

“Eu vim do trabalho correndo, me maquiei no carro, e estou com uma expectativa enorme porque ensaiamos muito. A história que vamos contar é bem atraente e tem como nome ‘Sedução’”, disse a moça que mora no bairro Rodolfo Teófilo e que iria dançar pela quadrilha Brilho da Noite, sediada no Montese.

Uma das juradas do festival, Lourdes Macena, coordenadora do mestrado profissional em Artes do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), enfatizou que o trabalho de julgar as quadrilhas era muito mais do que apenas seguir requisitos dispostos na planilha.

“As quadrilhas têm a liberdade de seguirem para onde quiserem, artisticamente falando. É preciso sentir toda a atmosfera criada por elas. A mim, particularmente, me encanta perceber o envolvimento da juventude dos bairros com essa expressão cultural que tem aspectos culturais não só do Nordeste, mas também de todo o Brasil, ainda que com suas particularidades”, apontou.

“Esse envolvimento se materializa em uma única apresentação, mas ele é fruto de todo um caminho traçado ao longo de semanas a fio”, destacou.



Quadrilhas juninas: confira vencedores

1º lugar: Zé Testinha

2º lugar: Arraiá do Bairro Ellery

3º lugar: Cangaço Nordestino

4º lugar: Pé Quente

5º lugar: Filhos do Sertão

Resultados dos destaques