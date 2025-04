Atriz Sophie Nyweide é encontrada morta, aos 24 anos, nos EUA

As autoridades do estado investigam a causa da morte. Embora não considerem o caso suspeito, a possibilidade de suicídio não é descartada. Segundo o site norte-americano TMZ, que teve acesso ao atestado de óbito, ela estaria grávida.

Sophie Nyweide foi encontrada no dia 14 de abril, mas o falecimento só agora foi revelado ao público. O corpo foi localizado por um homem que teve sua identidade preservada. Ele não é considerado suspeito e está colaborando com a polícia.

A artista iniciou sua carreira de atriz com 6 anos. Ela interpretou a filha de Michelle Williams e Gael García Bernal em "Corações em Conflito" (2009), além de participar do filme "Noé" (2014). Desde então, estava afastada das telas, tendo seu último trabalho na série "Primetime: What Would You Do?".

Família de Sophie Nyweide divulga comunicado

A família divulgou um comunicado onde lamentam a perda precoce de Sophie: “Uma vida que terminou cedo demais. Que não tenha sido em vão. Que todos nós aprendamos com sua breve vida na Terra e façamos melhor. Sim, todos nós devemos proteger nossos filhos e fazer melhor.”

O texto também aborda a saúde mental da jovem: “Mesmo com esses roteiros, diagnósticos e suas próprias revelações, as pessoas mais próximas, além de terapeutas, policiais e outros que tentaram ajudá-la, estão desolados por seus esforços não terem conseguido salvá-la de seu destino”.