Estação tem show gratuito de ritmos latinos e tributo a Djavan

Estação das Artes promove programação cultural diversa e acessível ao público / Crédito: Acervo MarÉHouse

O equipamento cultural Estação das Artes recebe, neste fim de semana, uma programação diversa e gratuita, com atividades que vão da batida eletrônica ao teatro infantil, passando por ritmos afrolatinos e experiências gastronômicas.

A programação começa na sexta-feira, 25, com a Marézada Especial Funky, promovida pelo coletivo MarÉHouse. A proposta é uma celebração multilinguagem que mistura música, dança, audiovisual e produção cultural. A noite ainda conta com apresentação do DJ Nego Célio, prometendo uma atmosfera vibrante e dançante.