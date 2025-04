Pirambu celebra legado de Chico da Silva em sarau gratuito

Neste sábado, 26, a partir das 18 horas, acontece na Areninha do Pirambu o Sarau Chico Vive , evento que celebra a memória e o legado do pintor Chico da Silva (1910 - 1985), símbolo da cultura do bairro Pirambu, em Fortaleza.

As ações contam com apresentações de Má Dame, Mc Goldyn, Big Leo e DJ Ludy Helen. O coletivo Sigma Rec e o mágico Pierrot também integram o momento, além do espetáculo “Pra Onde o Vento Sopra”, do Ballet Jovem do Pirambu.

Feira coletiva, torneio de passinho e sorteio de corte de cabelo também farão parte das atividades.



Um dos organizadores do evento e membro do Coletivo Cria, Janderson Araújo explica que a ideia de produzir o sarau surgiu da necessidade de dar protagonismo aos artistas do bairro.