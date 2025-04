MIS estreia duas mostras temáticas em celebração ao Abril Indígena

Museu da Imagem e do Som celebra Abril Indígena com duas novas exposições temáticas / Crédito: Huni Kuin/Divulgação

Em celebração ao mês dos povos indígenas, o Museu da Imagem e do Som Chico Albuquerque (MIS) estreia no próximo sábado, 26, as exposições “Hiromi Nagakura até a Amazônia com Ailton Krenak” e “Re-floresta”, obra audiovisual e imersiva da artista Roberta Carvalho. O lançamento das mostras ocorre na praça do MIS, às 17 horas, num evento que conta com a discotecagem do DJ Rapha Anacé, às 17h30min, e show da cantora Brisa Flow, às 18h30min.

Festival de artes cênicas abre inscrições para produções nordestinas Abril Indígena: conheça cada exposição "Hiromi Nagakura até a Amazônia com Ailton Krenak" nasceu de uma parceria com o Instituto Tomie Ohtake, de São Paulo, e traz fotografias do japonês Hiromi Nagakura. A mostra explora memória, resistência, território e ancestralidade do artista em um encontro com o indígena brasileiro Ailton Krenak - ambientalista, escritor e uma das principais lideranças indígenas do País. Já "Re-floresta" é uma obra audiovisual imersiva resultante de trabalho da artista Roberta Carvalho, que propõe mostrar um caminho sensível pela Amazônia.