The Last Of Us: saiba tudo sobre a segunda temporada da série

A nova temporada de The Last Of Us estreia no próximo domingo, 13 de abril, dando continuidade à jornada de Joel (Pedro Pascal) e Ellie (Bella Ramsey) em meio ao apocalipse zumbi.

No agregador de críticas 'Rotten Tomatoes', a segunda temporada de The Last Of Us estreou com 92% de aprovação da crítica e recebeu o certificado Fresh - selo dado a obras que alcançam mais de 75% de aprovação na plataforma.

Veja abaixo informações sobre a segunda temporada de The Last Of Us.



The Last Of Us 2: onde assistir

Os episódios da segunda temporada serão lançados semanalmente, aos domingos, no serviço de streaming Max, assim como ocorreu na primeira temporada.

Se for mantido o horário de lançamento, os episódios estarão disponíveis a partir das 23 horas.