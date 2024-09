Segunda temporada da série ‘The Last of Us’ ganha trailer oficial

Nova temporada de "The Last of Us", série de sucesso da Max, tem previsão de estreia em 2025

A segunda temporada de “The Last of Us” está próxima de ser lançada. Inspirada no videogame de mesmo nome, a sequência da série que ganhou fama em 2023 teve o primeiro trailer oficial divulgado nesta quarta-feira, 26.

Retornando com Joel (Pedro Pascal) e Ellie (Bella Ramsey), a nova fase deve adaptar somente uma parte do jogo virtual. Com produção e exibição pela Max, “The Last of Us 2” está prevista para ser lançada no primeiro semestre de 2025.

A 2ª temporada também traz no elenco os atores Danny Ramirez (“Top Gun: Maverick”), Taty Gabrielle (“Uncharted”), Spencer Lord (“Riverdale”) e Ariela Barer (“Fugitivos”), além de Kaitlyn Dever (“Fora de Série”), Isabela Merced (“Madame Teia”) e Young Mazino (“Treta”).