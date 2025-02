Série de Harry Potter anuncia John Lithgow no papel de Dumbledore

John Lithgow é o primeiro confirmado no elenco da série baseada na saga de livros "Harry Potter", produzida pela HBO

Nos últimos dias, o veículo especializado americano Deadline já havia noticiado o interesse do estúdio em escalar o veterano de 79 anos para o papel. Ele é o primeiro a ser confirmado no elenco .

Conhecido mais recentemente pelo trabalho em "Conclave" e pela voz de Lorde Farquaad nos filmes de "Shrek", Lithgow tem duas indicações ao Oscar como coadjuvante, por "O mundo segundo Garp" (1982) e "Laços de ternura" (1983).

Nos filmes, o papel de Dumbledore foi interpretado pelo saudoso Richard Harris nos dois primeiros filmes, sendo substituído por Michael Gambon nas sequências.

O que se sabe sobre a série de 'Harry Potter'

As gravações da série de "Harry Potter" estão programadas para começar no segundo semestre de 2025, enquanto a estreia está prevista para o final de 2026 ou início de 2027, no serviço de streaming HBO Max.