"Samba de Roda": HQ mostra patrimônio imaterial vindo do Recôncavo Baiano

"Samba de Roda", HQ publicada pela Editora Veneta, explora a riqueza e os desdobramentos do matrimônio imaterial brasileiro vindo do Recôncavo Baiano

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Confira | Quadrinho do criador de "The Walking Dead" é relançado no Brasil

Em 2005, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) conferiu o título de Patrimônio Imaterial da Humanidade para o Samba de Roda no Recôncavo Baiano. Antes disso, em 2004, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) já havia inscrito a expressão cultural no Livro de Registro das Formas de Expressão, passando a ter o reconhecimento de Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil.

Capa - Samba de Roda, lançamento da Editora Veneta Crédito: Editora Veneta/Divulgação

“Samba de Roda” conduz o leitor por um mergulho detalhado neste patrimônio imaterial, apresentando não apenas a história da roda de samba, mas traçando também um panorama mais amplo do folclore brasileiro.