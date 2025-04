Bienal do Ceará: Casa Vida&Arte realiza bate-papo sobre mulheres e quadrinhos

Bienal do Livro - Casa Vida&Arte realiza bate-papo sobre mulheres e quadrinhos - 05.04.25 / Crédito: Alex Campelo/Especial para O POVO

A Casa Vida&Arte promoveu sua primeira atividade na XV Bienal Internacional do Livro do Ceará, neste sábado, 5. O espaço realizou o bate-papo “A Mulher no Mercado de Quadrinhos”, com a participação de Dhiow, Pâmela de Castro e Rebeca Jéssica - todas quadrinistas do V&A, e Emylle Torres, personagem da tirinha "Emylle Sobre Rodas". Quem mediou a conversa foi Marcos Sampaio, editor-adjunto do caderno, que diariamente publica tirinhas diversas na página Brincar. A maioria das produções de quadrinhos veiculadas na publicação é feita por mulheres, conforme o jornalista. Para Dhiow, a indústria de histórias em quadrinhos abriu mais espaço para mulheres atualmente, mas ainda há muito a ser conquistado.



A criadora da "Zootirinhas", Rebeca Jéssica, argumenta que a mudança no arquétipo do público que consome quadrinhos também favoreceu a ocupação de mulheres nesse espaço: "Houve uma quebra do paradigma que só homem lê quadrinhos, só homem gosta de super-herói, só homem que sabe. Temos mais mulheres produzindo hoje e mostrando que quadrinhos também é um espaço nosso". A identificação é outro fator que possibilita uma maior inserção das mulheres dentro dessa linguagem, para Emylle Freitas, a protagonista de "Emylle sobre Rodas". "Passei a perceber que eu não era a única passando por aquelas situações quando as pessoas vieram comentar no Instagram sobre a tirinha falando 'nossa, isso aconteceu comigo do mesmo jeito'", relata a também para paratleta de bocha.