Arena Bece ganha espaço na Bienal Internacional do Livro do Ceará

Na XV Bienal Internacional do Livro do Ceará, a Biblioteca Pública Estadual do Ceará ganha espaço com a "Arena Bece" que vai incluir rodas de conversa, contações de histórias e lançamentos de livros

No sábado, 5, a exposição “Receita para Colorir o Mundo” abre a programação com as criações de crianças de 6 a 12 anos. Logo após, é a vez do espetáculo “Aurora”, que narra uma história sobre sabedoria, luz e superação.

A arquitetura modernista cearense também será destaque, com uma roda de conversa sobre os 50 anos do prédio da Biblioteca Pública Estadual do Ceará.

Programação de Cordel na Arena Bece

O cordel ganha vez com a roda de conversa “Rimas que Cruzam Voz e Verso”, discutindo a importância dessa expressão cultural na literatura popular e sua capacidade de resistir ao tempo. Também ocorrerá o lançamento do livro “Cordéis Reunidos”, de Paola Tôrres.

No domingo, 6, Vovó Carla comandará o Clubinho de Leitura com a história “A Melhor Mãe do Mundo”, uma obra que celebra o amor e o cuidado maternal.