Professores do Estado vão receber vale-livro para uso na Bienal

Serão distribuídos 10 mil vale-livros para os professores da Rede Estadual, que poderão utilizar para aquisições dentro da Bienal Internacional do Livro do Ceará

O benefício vai possibilitar a aquisição de exemplares na feira do livro — que, em 2025, conta com 188 estandes, 34 editoras, 25 livrarias e 32 distribuidores.

Os professores do Estado vão receber 10 mil vale-livros para uso durante a XV Bienal Internacional do Livro do Ceará .

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Realizada no Centro de Eventos do Ceará, a Bienal tem ampla programação com debates, lançamentos, mesas, entrevistas abertas, contação de histórias e outras atividades relacionadas ao universo do livro e da leitura. O evento segue até domingo, 13, das 10h às 22 horas. A entrada é gratuita.

Confira a programação da Bienal do Livro para sábado, 5

O anúncio dos vale-livros foi feito por Elmano de Freitas (PT), governador do Ceará, foi durante a cerimônia de abertura do evento — realizada na noite de sexta-feira, 4 de abril.

A solenidade reuniu escritoras e escritores, curadoras, integrantes da Secretaria da Cultura do Ceará (Secult), editores, coordenadores do evento e outras personalidades do universo do livro e da literatura.