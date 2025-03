'A Sereia da Floresta': HQ premiada internacionalmente é lançada no Brasil

A Sereia da Floresta, vencedor 18th Japan Internation MANGA Award / Crédito: Editora JBC/Divulgação

Figuras icônicas da cultura pop, as sereias são criaturas que habitam o limiar entre o real e o imaginário, unindo a figura feminina ao fascínio insondável dos oceanos. Encarnam mistério, sedução e, muitas vezes, perigo. Na mitologia grega, eram temidas e encantadoras que, com seus cantos hipnóticos, arrastavam marinheiros para um destino trágico. No Brasil, o folclore nos presenteia com Iara, a mãe d’água, uma sereia envolta em lendas amazônicas que seduz homens e os conduz para as profundezas dos rios.

Já no universo Disney, Ariel, pequena sereia sem voz, trouxe uma interpretação mais inocente e sonhadora dessas criaturas, conquistando gerações. Seja no imaginário ancestral ou na ficção moderna, as sereias continuam a nos fascinar, personificando o desconhecido e a eterna ponte entre o humano e o místico.

É justamente sobre estes seres enigmáticos que a nova graphic novel do brasileiro Hiro Kawahara se desenvolve. Autor de “Parzifal” (2017), ele lança “A Sereia da Floresta” pela editora JBC. Capa "A Sereia da Floresta" Crédito: Editora JBC/Divulgação A trama se passa no século XV, em um universo onde a magia existe, mas surge em uma realidade paralela, na qual as sereias reinam quase absolutas nos mares. Nesse mundo, elas vivem em harmonia com outras criaturas terrestres, tendo como único objetivo a perpetuação de sua espécie. No entanto, ao se reproduzirem com uma forma de vida mágica, são atingidas por uma doença devastadora que as leva à beira da extinção.

Leia também | HQ do 1º cartunista negro vencedor do Pulitzer é lançada no Brasil Brissen, uma das protagonistas da obra, está à beira da morte quando recebe uma proposta inesperada das Abaias, deusas que observam sua espécie há milhares de anos. A oferta? Uma nova vida em outro universo. Mas há um preço: ela deve gerar um filho, que será entregue às Abaias como pagamento. HQ "A Sereia da Floresta" aborda as relações humanas e sobrenaturais Com uma narrativa rica em simbolismos e reviravoltas, “A Sereia da Floresta” transporta os leitores para um oceano de significados, explorando não apenas a mitologia das sereias, mas também questões universais sobre destino, escolhas e o eterno conflito entre o humano e o sobrenatural.

Ao aceitar a oferta, Brissen ressurge em meio a uma floresta, profundamente debilitada, e é encontrada por Kui, uma “alquimista” que vive isolada das cidades por ser considerada uma bruxa. A partir desse encontro, a história narrada por Hiro transita por diversos temas, como ciência, religião, imigração, amor e luto. A relação entre as protagonistas, Kui e Brissen, se desenvolve de forma natural e convincente, surpreendendo pela profundidade alcançada em poucas linhas. Apesar das 160 páginas da graphic novel, a narrativa se desenrola de maneira fluída e intensa, explorando cada tema com profundidade. Um dos aspectos mais marcantes da trama é a visão preconceituosa da cidade religiosa em relação à Kui. "A Sereia da Floresta", vencedor 18th Japan Internation MANGA Award Crédito: Editora JBC/Divulgação

Embora a região esteja assolada por uma doença que se assemelha à peste-negra, a igreja, que domina a cidade, se recusa a aceitar a ajuda de Kui. A protagonista, no entanto, entrega remédios clandestinamente a um amigo da vila, que os utiliza para tratar os doentes sem revelar sua verdadeira origem. Esse detalhe reflete com precisão o momento histórico em que a narrativa se desenrola. Confira | HQ 'Bicho Selvagem' é uma leitura inquietante e perturbadora Além das temáticas atuais e complexas abordadas no roteiro, a graphic novel também merece destaque pela arte de Hiro e pelas cores de Nicole Spada. A ilustração transita com maestria entre momentos de ternura e brutalidade, sem jamais perder o fio condutor da narrativa.