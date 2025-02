Onde comprar quadrinhos em Fortaleza? Veja roteiro

A Gibiteria Fanzine , localizada no Centro de Fortaleza, tem mais de 30 anos no mercado de quadrinhos da Cidade. Ela foi fundada pelo Senhor Alzir, que esteve no comando até agosto de 2021, quando a loja passou a fazer parte do grupo da Reboot Comics .

Representando a expansão do comércio geek pelo Brasil está a Panini, marca que tem diversos "points" e abriu loja em Fortaleza, no bairro Guararapes. O proprietário, Eduardo Ranciaro, defende que a chegada na Cidade está relacionada com o forte apelo que o Ceará possui com o "mundo de quadrinhos de mangás".

Já no Benfica está localizada a Reboot Comics, loja referência no universo dos quadrinhos, fundada há 12 anos por Anderson Catunda e Érika Sales. Quer descobrir mais espaços para mergulhar no assunto? Veja lista abaixo: