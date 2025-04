Bienal do Livro: confira a programação musical gratuita do evento

Homenagens a ícones do folk, repentistas e cantos indígenas estão entre as atrações musicais da XV Bienal do Livro do Ceará, que tem início nesta sexta-feira, 5 / Crédito: Foto 1: Instagram/Reprodução - Foto 2: Instagram/Reprodução - Foto 3: Paulo Pinto/Reprodução

Teve início na sexta-feira, 4, a XV Bienal Internacional do Livro do Ceará, evento gratuito que acontece até o dia 13 de abril no Centro de Eventos do Ceará. Congregando diversas linguagens, além de lançamentos e atividades formativas, o evento literário apresenta uma programação musical diversificada, que se conecta com sua temática e ocorre ao longo dos 10 dias de Bienal.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Com atrações distribuídas entre os diferentes espaços do Centro de Eventos, as apresentações acontecem simultaneamente às demais atividades do evento. Saiba mais | Bienal do Livro do Ceará é aberta com desfile e destaque à literatura feminina Homenagem a Bob Dylan e cantos indígenas integram a programação musical da XV Bienal do Livro do Ceará Entre os destaques, o cantor e guitarrista Felipe Cazaux realiza um show no sábado, 5, em homenagem ao compositor norte-americano Bob Dylan, considerado "o músico Nobel da Literatura". O show acontece às 18h30min e contará com Dalwton Moura e Ni Groover, músicos cearenses que irão rememorar os clássicos de Dylan, como “Blowin' The Wind” e “Like a Rolling Stone”.

Ainda no rol das homenagens, no domingo, 13, dia de encerramento da Bienal, o cantor e compositor cearense Oscar Arruda apresenta o espetáculo "Bird on The Wire – Canções de Leonard Cohen". Com início às 17 horas, o músico recebe as cantoras Clau Aniz e Ayla Lemos para celebrar os clássicos de Cohen, como “Suzanne” e “Hallelujah”. Além das homenagens, a programação musical conta com cantoria com repentistas, shows que celebram o forró e apresentações de canto livre indígenas.

Sábado, 5 18h30min: Show homenagem a Bob Dylan – com Felipe Cazaux e convidados

Onde: Café Literário – Pavilhão Térreo – Oeste 18h30min: Recital de Violão e Rabeca com Paola Tôrres e Pedro Lucas

Onde: Arena BECE – Pavilhão Térreo – Oeste 19 horas: Cantoria com os repentistas Antônio Jocélio e Gonzaga da Viola

Onde: Praça do Cordel – Pavilhão Térreo – Oeste