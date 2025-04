Bienal do Livro 2025: mais de 500 livros serão lançados no evento

Escritoras Gloria Diógenes, Araceli Sobreira e Ana Márcia Diógenes lançam livros durante a Bienal Internacional do Livro do Ceará 2025 / Crédito: Arquivo Pessoal; Reprodução/Instagram @aracelisobreira; Miguel Macedo/Divulgação

Nesta sexta-feira, 4, a Bienal Internacional do Livro do Ceará abre as portas para a 15ª edição. Com programação gratuita, realizada no Centro de Eventos, no bairro Edson Queiroz, até o dia 13 deste mês, o evento literário divulgou a lista de autores que vão lançar seus livros durante a Bienal. Com publicações em diversos gêneros e formatos, como poesia, conto, biografia, crônica, história em quadrinhos, ficção, romance, literatura infantojuvenil e de cordel, os lançamentos ocorrem em horários e datas diversas que devem ser divulgados em breve.

Leia Também | Bienal do Livro do Ceará: cinco livros para conhecer a autora Jarid Arraes Bienal do Livro do Ceará promove lançamentos de livros de autores de diversos estados Entre os destaques da programação de lançamentos, estão "Sangue no Olho D'água", de Glória Diógenes. A obra acompanha as lembranças da infância e memórias da autora entre o interior do Ceará e a capital carioca. O livro será lançado no sábado, 5, às 17 horas, no Espaço Natércia Campos, dentro da Bienal. Na mesma data, a escritora e poetisa Araceli Sobreira lança o livro "A Mulher do Beija-Flor", obra em que transita entre o real e o imaginário, e traz inspirações na literatura nacional. O momento ocorre no Espaço Natércia Campos, às 15 horas. Já no sábado seguinte, 12, a jornalista e escritora Ana Márcia Diógenes lança "Caso porque te amo, mato porque me amo". Coletânea de 30 poemas ilustrados, a obra será lançada às 17h30min, no estande da Expressão Gráfica, na Bienal.