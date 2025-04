Bienal do Livro do Ceará é aberta com desfile e destaque à literatura feminina

Nova edição da Bienal do Livro do Ceará foi aberta com estreia de espaço e valorização da literatura feminina

Foi dada a largada para mais uma edição da maior feira de livros do Estado: a Bienal Internacional do Livro do Ceará. Destacando o protagonismo feminino, a Bienal foi aberta na noite desta sexta-feira, 4, com bom público no Centro de Eventos do Ceará e discursos sobre a necessidade de valorização da cultura.

Apesar da agenda ter sido iniciada às 14 horas com a abertura da Feira de Livros, a solenidade oficial ocorreu à noite, com inauguração de espaço dedicado à Literatura e Moda e presença de autoridades. O espaço foi preenchido com bom público, considerando outros primeiros dias de Bienal.