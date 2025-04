Bienal do Livro: confira a programação completa da Casa Vida&Arte

Edição de 2025 da Bienal Internacional do Livro do Ceará tem início nesta sexta-feira, 4; O POVO terá espaço voltado para lançamentos e rodas de conversa

Nesta sexta-feira, 4, a XV Bienal Internacional do Livro do Ceará abre no Centro de Eventos, no bairro Edson Queiroz, para uma edição que terá como foco as mulheres no universo da Literatura.

Com atividades nos 10 dias de programação, o evento terá inúmeros espaços com ações gratuitas para o público acompanhar as possibilidades que o mundo literário pode proporcionar.