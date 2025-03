Editora cearense independente lança 4 livros inéditos na Bienal

A editora independente Substânsia é um dos selos cearenses que marca presença na Bienal do Livro, com o lançamento de quatro títulos inéditos e programação especial em parceria com a Bece

Às vésperas da XV Bienal Internacional do Livro do Ceará, a editora cearense Substânsia anunciou sua participação no evento com o lançamento de quatro obras inéditas.

No evento, que acontece no Centro de Eventos do Ceará, o público poderá conferir as obras “A Mulher das Cavernas”, de Lia Sanders, “Quando Morrem as Bonecas”, de Zélia Sales, “Vem Tomar Café Comigo”, de Maria do Socorro Pinheiro, e “Rasteiras”, de Talles Azigon.