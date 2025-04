Bienal: professores de Fortaleza ganham R$ 200 para comprar livros

Professores têm crédito para comprar livros na XV Bienal Internacional do Livro do Ceará / Crédito: AURÉLIO ALVES

Durante a XV Bienal Internacional do Livro do Ceará, professoras e professores da Rede Municipal de Ensino de Fortaleza terão direito a crédito de R$ 200 para compra de livros e material didático. A iniciativa, denominada Cardlivro, visa fortalecer o evento como espaço para formação continuada e atualização dos profissionais. O crédito é oferecido aos docentes que visitarem a Bienal do Livro, realizada de sexta-feira, 4, a domingo, 13 de abril, no Centro de Eventos do Ceará. Ao todo, foram disponibilizados 15.382 cardlivros, resultando em investimento de R$ 3,08 milhões.