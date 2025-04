76º Salão de Abril faz homenagem ao fotopintor Júlio Santos

Abertura da 76ª edição do Salão de Abril acontece nesta quinta-feira, 3, e oferece programação gratuita no Centro Cultural Casa do Barão de Camocim / Crédito: Nicolas Leiva/Divulgação

Com homenagem ao pintor, fotógrafo e mestre cearense Júlio Santos, o tradicional Salão de Abril chega à sua 76ª edição nesta quinta-feira, 3. Sediada no Centro Cultural Casa do Barão de Camocim, a cerimônia de abertura ocorrerá às 18 horas, com a exposição disponível para visitação gratuita.

Com o tema "Despertar à Terra", a edição de 2025 propõe uma reconexão com a terra e a preservação do meio ambiente e do patrimônio cultural, destacando a relação intrínseca entre arte, natureza e memória. Leia também | Donaleda faz show em homenagem a Bob Marley na Estação das Artes A mostra reúne 38 artistas nordestinos, trazendo linguagens como instalações, performances, fotografias, desenhos, videoarte, colagem e escultura. Com curadoria assinada por Aline Ambrósio e Wes Viana, esta edição apresenta como novidade a inclusão inédita da arte têxtil, expandindo o leque de expressões artísticas do Salão.

Homenagem ao Mestre Júlio Santos na 76ª edição do Salão de Abril Fortalezense, o mestre Júlio Santos desenvolveu ao longo de décadas um trabalho que, por meio da fotopintura, celebra e resgata as tradições culturais brasileiras. Com sensibilidade, o artista transita entre processos químicos e digitais, ressignificando uma tradição marcada por apagamentos étnico-raciais ao restaurar imagens sem submetê-las ao branqueamento. Após os anos 2000, com o avanço dos meios digitais, Júlio reinventou sua prática, dominando tecnologias como o Photoshop, sem abandonar a essência de sua arte.