74º Salão de Abril abre no sábado, 29, com homenagem a Leonilson

Um dos principais e mais longevos eventos de artes visuais do País, o Salão de Abril realiza neste sábado, 29, às 18 horas, na Casa do Barão de Camocim, a abertura da sua 74ª edição. Neste ano, a homenagem será ao artista visual cearense Leonilson (1957-1993), importante nome da arte contemporânea cuja morte completa 30 anos em 28 de maio.

Compõem a mostra do 74º Salão de Abril obras de 40 artistas nordestinos que estarão disponíveis para visitação gratuita do público entre os dias 2 de maio e 1º de julho. A Casa do Barão de Camocim fica no Centro de Fortaleza.



Entre as obras selecionadas, há diferentes suportes e expressões, como instalações, fotografias, pinturas, performances, ilustração e mais. Além da exposição em cartaz, o Salão de Abril também promoverá programação cultural ligada ao evento.

A equipe curatorial, composta por Jonas Van, Galciani Neves e Victor Perlingeiro, escolheu os 40 trabalhos expostos entre 341 projetos validados em edital. Dos selecionados, 36 são cearenses e quatro são de outros estados do Nordeste.

O Salão de Abril é promovido pela Prefeitura de Fortaleza, através da Secretaria da Cultura (Secultfor), em parceria com o Instituto Cultural Iracema (ICI).

74º Salão de Abril

Quando: abertura sábado, 29, às 18 horas; visitação de 2 de maio a 1º de julho, terça a sexta, de 10 às 17 horas, e sábado, de 10 às 16 horas

abertura sábado, 29, às 18 horas; visitação de 2 de maio a 1º de julho, terça a sexta, de 10 às 17 horas, e sábado, de 10 às 16 horas Onde: Centro Cultural Casa Barão de Camocim (rua General Sampaio, 1632 - Centro)

Centro Cultural Casa Barão de Camocim (rua General Sampaio, 1632 - Centro) Entrada gratuita

Mais informações: @secultfor

