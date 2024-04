Salão de Abril abre 75ª edição com homenagem a Descartes Gadelha

Importante evento das artes visuais no Ceará, tradicional Salão de Abril chega à 75ª edição nesta segunda-feira, 1º, com homenagem a Descartes Gadelha

Com homenagem ao pintor, desenhista e escultor cearense Descartes Gadelha, o tradicional Salão de Abril chega à 75ª edição nesta segunda-feira, 1º, quando ocorre a abertura do evento. Novamente sediada no Centro Cultural Casa do Barão de Camocim, a exposição fica disponível para visitação de forma gratuita até o fim de junho.

Ao todo, são exibidas 38 obras de artistas nordestinos e duas do próprio Descartes Gadelha. O público pode conferir instalações, fotografias, pinturas, ilustrações, performances e outros trabalhos. Ao longo da edição, o Salão de Abril também promoverá atividades como seminários e intervenções artísticas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

| Leia também | Exposição de artistas cearenses abre Semana de Arte em São Paulo