Donaleda faz show em homenagem a Bob Marley na Estação das Artes

Um dos grandes destaques será a banda Donaleda , que, no sábado, 5, celebra os 80 anos de Bob Marley com um show repleto de seus maiores sucessos. Além disso, a banda apresentará canções autorais e contará com interpretação em Libras , garantindo uma experiência inclusiva para todos.

Na sexta-feira, 4, o tradicional programa Baila Comigo promete agitar o público de todas as idades. A partir das 18 horas, a animação fica por conta da banda Forrozão Bota Pra Cima, seguida pelo show de Zé Íris e Forrozão Dedo de Aço, completando a noite com muito forró.

Já no domingo, 6, as crianças poderão se divertir e aprender na oficina “Pintura Infantil – Universo de Cores”, com Talita Késsia e Fleuri Cardoso, a partir das 10 horas.

A programação também conta com a tradicional Feira do Vinil, comandada pelo DJ Albano Seletor no palco do Mercado AlimentaCE, trazendo uma seleção repleta de brasilidades, incluindo samba, samba rock e afrobeats.