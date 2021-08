Raimundo Cela é homenageado em seminário virtual do Salão de Abril

Um momento para demonstrar a devoção e a fé, mas, pela segunda vez consecutiva, promovido virtualmente: foi assim que ocorreu a XIX Caminhada com Maria 2021 neste domingo, 15. Com mais de nove horas de transmissão, o evento em homenagem à padroeira da Capital cearense, Nossa Senhora de Assunção, teve como tema "Caminhando com Maria, em Jesus somos todos irmãos", com o objetivo de reforçar mensagem de unidade e concórdia, e reuniu milhares de espectadores pela internet. O evento foi celebrado na cripta da Catedral Metropolitana de Fortaleza.

Organizada pela Arquidiocese de Fortaleza, a celebração conhecida por levar multidões de fiéis às ruas da Capital foi iniciada em sua versão virtual ainda na manhã de domingo, com uma missa do arcebispo de Fortaleza, Dom José Antônio, no Santuário Nossa Senhora da Assunção. Nesse local costuma ser iniciado o trajeto de 12 km até a Catedral, no Centro.

O arcebispo lamentou o "tempo de circunstâncias extraordinárias" que impediu a realização da Caminhada tradicional, mas destacou que essa edição não seria menos "verdadeira" e "profunda" por causa disso: "Somos chamados a ultrapassar os sinais externos do caminhar para percebê-lo e vivê-lo no seu espírito, no seu significado mais verdadeiro: o caminhar da vida no Amor de Deus!".

Houve também espaço para novidades na programação do evento. Na edição de 2021, foi exibido o programa Conectados com a Caminhada, que reuniu profissionais de diversos veículos de comunicação da imprensa cearense. Entre os participantes esteve o jornalista do O POVO Érico Firmo, ao lado de Soraya Santos, da TV Ceará. Também participaram Leal Mota Filho e Luiz Esteves (Sistema Verdes Mares), Andson Lima e Isis Cidade (Grupo Cidade de Comunicação), Julião Júnior (Sistema Jangadeiro), Paulo Cardoso (TV O Otimista ), Jocasta Pimentel (Rádio FM Dom Bosco), Diego Macedo (Mídias Shalom).

O Coordenador de Pastoral da Arquidiocese de Fortaleza, Padre Watson Façanha, participou da transmissão e relembrou as origens do evento.

A programação foi encerrada com a coroação da padroeira, em um momento de muita emoção para os espectadores. Sem poderem se manifestar presencialmente, os fiéis que acompanharam as cerimônias de homenagem demonstraram seus sentimentos ao longo do bate-papo da transmissão do evento no YouTube.

"Que nossa mãe nos ajude e interceda por nós e nos livre desse mal da Covid-19", comentou um devoto. "Momento lindo e sublime para nós, te amo mãezinha", declarou uma fiel. "Mãe Santíssima, atendei as nossas súplicas", pediu um espectador. No momento da coroação, mais de 1.800 pessoas acompanhavam simultaneamente a transmissão no YouTube. (Miguel Araújo/ Especial para O POVO).

