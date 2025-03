Netflix: Millie Bobby Brown e Pabllo Vittar fazem 'Carnaval' em estreia de filme

Com Millie Bobby Brown e Pabllo Vittar, ficção científica da Netflix é lançada com "Carnaval" em São Paulo / Crédito: Breno da Matta/Netflix/DIVULGAÇÃO

Pabllo Vittar em Carnaval não é novidade. Há dois anos, aliás, ela se apresentou na festa de Aracati, no Ceará. Mas, na sexta-feira, 14, a folia foi diferente - não só pelo local, mas pelas circunstâncias. Ícone drag, ela cantou em São Paulo após ser apresentada pela atriz Millie Bobby Brown - que a chamou de “diva” - em um evento fechado para fãs e convidados no hangar do Campo de Marte, em São Paulo. Os diretores Joe e Antony Russo (“Vingadores: Ultimato”) também foram atrações de destaque. Intitulada “Trio Electric State”, a festa foi promovida pela Netflix para divulgar o novo filme da plataforma, “The Electric State”, sob a forma de um “Carnaval fora de época”. Além de abadás, o local foi preenchido por música, leques, robô gigante e reverências aos astros da noite.

O Vida&Arte acompanhou o evento a convite da Netflix e registrou os principais acontecimentos da noite, entre eles a declaração de amor de Millie Bobby Brown ao Brasil e às mais de 1.400 pessoas presentes: “Eu amo vocês”. Trio Electric State: Carnaval fora de época com ficção científica A festa começou às 19 horas. Na entrada, era possível ver a fila de fãs que conseguiram ingressos após divulgação da Netflix. O evento serviu como comemoração à estreia mundial de “The Electric State”.

O filme, já disponível no streaming, é ambientado em versão alternativa dos anos 1990 após revolta de robôs. A obra acompanha Michelle Greene, jovem órfã que se aventura pelo oeste americano em busca de seu irmão mais novo.

A noite contou com apresentações do DJ Ubunto, do bloco Cornucópia Desvairada e do duo de música eletrônica Deekapz. Houve quem fosse ao local logo após o trabalho para ver Millie Bobby Brown, como as amigas Tamires e Jéssica Martins. “Vamos gritar muito quando ela aparecer”, disse Thamires.

A presença da atriz também foi marcante para Isabelle Cunha, dubladora de Millie Bobby Brown no Brasil: “É muito gratificante, para mim, essa jornada com ela (de dublagem). Eu a acompanho desde criança, passando pela adolescência e agora na fase adulta”.