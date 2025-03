Thelma Lúcia Cruz, dubladora Dragon Ball, morre aos 75 anos

O Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado de São Paulo (Sated-SP) comentou a morte de Thelma. "Deixou u m legado inestimável na história da dublagem brasileira", relata a organização

Ela também dublou o Pequeno Príncip e na série "As Aventuras do Pequeno Príncipe", Kuririn em "Dragon Ball", e Mikey em "Pokémon". Além disso, atuou como diretora de dublagem em diversos projetos.

Já o estúdio Centauro publicou um vídeo em homenagem à dubladora e a agradeceu. "Seu sorriso era raro, mas suas palavras sempre marcavam. Seus conselhos faziam diferença, e sua presença impunha respeito. Foi mentora, guia e inspiração para muitos de nós", registra a legenda.



Entre os comentários da publicação, a dubladora Tatiane Keplmair deixou mensagem em homenagem à colega de profissão.

“Meu amor a toda família da querida Thelminha e minha gratidão por ter convivido com ela por esse tempo no mundo! Sempre no coração”, comenta.