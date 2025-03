Gerindo 16 equipamentos no Ceará, Instituto Dragão do Mar completa 27 anos

Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (CDMac) é revisitado no Raio-X de equipamentos culturais cearenses / Crédito: Samuel Setubal

O Instituto Dragão do Mar, responsável por gerir 16 equipamentos públicos no Ceará, completou 27 anos na última segunda-feira, 27. Sendo a primeira Organização Social (OS) do Brasil, a instituição tem uma tarefa em meio ao trabalho: comandar os equipamentos e buscar outros meios para além do Estado para aumentar o valor orçamentário e injetar nas programações. Em entrevista à Rádio O POVO CBN, Rachel Gadelha, diretora-presidente do IDM, explicou como funciona o trabalho: eles mantém um contrato de parceria com o Estado, que envia as diretrizes da política pública que deseja, e a OS transforma “isso em ações, em programas e metas”.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “E, claro, em um plano de trabalho com um orçamento e o Estado monitora e avalia. Isso é uma parte. Recebemos do governo um orçamento X”, explicou. Esse seria o valor inicial para montagem, mas não o final.

VEJA TAMBÉM| Nova gestora do Dragão do Mar, Camila Rodrigues elenca ampliação de políticas territoriais como prioridade Por ser uma OS, consegue solicitar outros recursos para compor o orçamento dos equipamentos públicos. O IDM pode se inscrever em outros editais de apoio e solicitar a lei Rouanet, por exemplo. “Foi isso que o IDM também fez nesses últimos anos. Conseguimos participar de editais nacionais, buscar novos parceiros e trouxe mais R$ 11 milhões de outros patrocinadores privados que vieram somar na programação dos equipamentos, que também gera volta para a população e para os artistas do Ceará”, afirmou.

E completou: “Então, estamos buscando mais recursos para compor com os recursos que recebemos do Estado. E a resposta é: sempre devemos buscar mais, nunca é suficiente porque é muita coisa para fazer”. Importância da OS para os equipamentos Entre os 16 equipamentos geridos pelo Instituto Dragão do Mar estão o Cineteatro São Luiz, Centro Cultural do Bom Jardim e Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, locais que mantém uma programação diversificada para atender a população da Capital. Além da gestão, ele também trabalha na elaboração e implementação de políticas culturais e projetos, impactando socialmente. Em 2024, por exemplo, Rachel declarou que o IDM atendeu um público de 1.131.492 pessoas, além de ter arrecadado um orçamento de R$ 124 milhões.

“A Secult e o Estado são muito importantes, porque formulam a política cultural, mas fazer a engrenagem (girar): contratarem, pensar, fazer os equipamentos funcionarem; fazer toda essa conexão — são as OS que fazem a roda girar nesse sentido”, arrematou. Parceria com outras Organizações Sociais Durante a entrevista Rachel Gadelha também falou sobre a importância de manter diálogo com outras Organizações Sociais, se referindo especificamente ao Instituto Mirante, como uma forma de compartilhar experiências e aprendizados. “Hoje trabalhamos em rede com o entendimento de que somos ligados à Secretaria da Cultural, que atuamos juntos com o mesmo propósito. E esse entendimento é tão fino que se estende a duas OS”, afirmou.