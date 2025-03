Luiz Caldas faz show acústico em Fortaleza este mês; saiba mais

Ícone do Carnaval e axé music, Luiz Caldas faz show intimista no Cineteatro São Luiz este mês; ingressos para apresentação especial já estão à venda

O músico baiano Luiz Caldas vem a Fortaleza para um show especial que irá reviver a saudade dos dias de Carnaval. Principal nome do axé music no Brasil, o artista se apresenta na capital cearense no domingo, 30 de março, no Cineteatro São Luiz.

Conhecido por diversos sucessos da música brasileira, como “Tieta”, “Haja Amor”, “Desejo Casual”, “É tão bom”, “Selva Branca” e “Eva”, o cantor, compositor e multi-instrumentista celebra mais de 50 anos de carreira.