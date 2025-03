Ainda Estou Aqui concorre com filme de Almodóvar no Prêmio Platino

Premiação que seleciona melhores filmes e séries de Ibero-América, o Prêmio Platino, tem filme de Walter Salles indicado em três categorias / Crédito: Alile Dara/Divulgação

Ainda não acabou! O filme de Walter Salles com Fernanda Torres e Selton Mello segue nas principais premiações de cinema do mundo. Desta vez, a obra “Ainda Estou Aqui” recebeu três indicações ao Prêmio Platino, concorrendo inclusive com filme de Pedro Almodóvar. Marcelo Rubens Paiva brinca com pirataria de Ainda Estou Aqui

Depois de levar prêmios do Oscar, Globo de Ouro, Goya, Abraccine e 40 outros, "Ainda Estou Aqui" também chega à competição de filmes ibero-americanos Platino, com indicações para Melhor Atriz, Melhor Direção e Prêmio do Público de Melhor Filme.

Pela categoria Melhor Direção, Walter Salles concorre com grandes nomes do cinema mundial, como Pedro Almodóvar, pela produção espanhola “A Sala do Lado”. Já Fernanda disputa o prêmio com Úrsula Corberó, Carolina Yuste e Sol Carballo. Após Ainda Estou Aqui, Marcelo Rubens Paiva lança livro biográfico Além do filme inspirado na vida de Eunice Paiva, outras produções brasileiras concorrem ao Prêmio Platino. São elas a série “Senna”, com quatro indicações; a minissérie “Cidade de Deus: A Luta Não Para”, três indicações; e "Arca de Noé", com uma indicação.

A cerimônia de premiação do Prêmio Platino acontece em 27 de abril deste ano, em Madri.

Confira as categorias que têm indicação de produções brasileiras: Melhor Filme de Ficção Ibero-Americano “Ainda Estou Aqui”, de Walter Salles (Brasil)



“El 47”, de Marcel Barrena (Espanha)



“El Jockey”, de Luis Ortega (Argentina)



“Grand Tour”, de Miguel Gomes (Portugal)



“La Infiltrada”, de Arantxa Echevarría (Espanha) Melhor Minissérie ou Série de Televisão de ficção ou documentário “Cidade de Deus: A Luta Não Para”, de Aly Muritiba (Brasil)



“Cem Anos de Solidão”, de José Rivera e Natalia Santa (Colômbia)



“Como Água para Chocolate”, de Curro Royo (México)



“Senna”, de Vicente Amorim, Fernando Coimbra, Luiz Bolognesi e Patrícia Andrade (Brasil) Melhor Atriz Carolina Yuste, por “La Infiltrada” (Espanha)



Fernanda Torres, por “Ainda Estou Aquí” (Brasil)



Sol Carballo, por “Memórias de um Corpo em Chamas” (Costa Rica)



Úrsula Corberó, por “El Jockey” (Argentina) Melhor Ator de Série Alberto San Juan, por “Cristóbal Balenciaga” (Espanha)



Alexandre Rodrigues, por “Cidade de Deus: A Luta Não Para” (Brasil)



Claudio Cataño, por “Cem Anos de Solidão” (Colômbia)



Gabriel Leone, por “Senna” (Brasil) Melhor Atriz de Série Andreia Horta, por “Cidade de Deus: A Luta Não Para” (Brasil)



Azul Guaita, por “Como Água para Chocolate” (México)



Candela Peña, por “O Caso Asunta” (Espanha)



Marleyda Soto, por “Cem Anos de Solidão” (Colômbia) Melhor Ator Coadjuvante de Série Benjamín Vicuña, por “Envidiosa” (Argentina)



Hugo Bonemer, por “Senna” (Brasil)



Jairo Camargo, por “Cem Anos de Solidão” (Colômbia)



Janer Villareal, por “Cem Anos de Solidão” (Colômbia) Melhor Diretor Arantxa Echevarría, por “Os Infiltrados” (Espanha)



Luis Ortega, por “El Jockey” , Argentina)



Pedro Almodóvar, por “A Sala do Lado” (Espanha)



Walter Salles, por “Ainda Estou Aqui” (Brasil) Melhor Criador de Série Alberto Barrera, de “O Segredo do Rio” (México)



Curro Royo, de “Como Água para Chocolate” (México)



José Rivera e Natalia Santa, por “Cem Anos de Solidão” (Colômbia)



Vicente Amorim, Fernando Coimbra, Luiz Bolognesi e Patrícia Andrade, por “Senna” (Brasil) Melhor Documentário “El Eco”, de Tatiana Huezo (México)



“Guitarra Flamenca de Yerai Cortés”, de Antón Álvarez (Espanha)



“Los Niños perdidos”, de Orlando von Einsiedel (Colômbia)



“Arca de Noé”, de Sérgio Machado, Alois di Leo (Brasil)



“Captain Wasp”, de uan Gabriel Guerra e Jonnathan Melendez (República Dominicana)



“Dahlia and the Little Red Book”, de David Bisbano (Argentina/Peru)

Quem é Walter Salles? Conheça o diretor de 'Ainda Estou Aqui' Com 68 anos, o brasileiro Walter Salles, diretor de “Ainda Estou Aqui”, filme que venceu o Oscar 2025, está entre os 40 melhores diretores de cinema do mundo. O sucesso da produção chamou a atenção dos internautas que se perguntam quem é o diretor e de onde vem sua fortuna avaliada em R$ 25,7 bilhões. Na seleção de cineastas mais ricos do mundo, Salles fica atrás apenas de Steven Spielberg (1º lugar) e George Lucas (2º lugar), criador do universo Star Wars. No ranking, ambos somam fortunas de US$ 5,3 bilhões (R$ 32,2 bilhões no câmbio atual).