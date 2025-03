Escritora Aline Bei vem a Fortaleza para evento da Bienal do Livro

Escritora Aline Bei participa de Colóquio na Bece durante programação da XV Bienal Internacional do Livro do Ceará / Crédito: Renato Parada/Divulgação

A escritora paulista Aline Bei vem a Fortaleza para evento literário gratuito na Biblioteca Pública Estadual do Ceará (Bece). Integrando a programação de atividades que antecedem a XV Bienal Internacional do Livro do Ceará, marcada para ocorrer em abril, o momento que destaca a presença feminina no mundo da literatura será realizado na próxima sexta-feira, 21.

Autora de "O peso do pássaro morto" (2017) e "Pequena coreografia do adeus" (2021), Aline Bei é uma das presenças mais aguardadas durante a edição de 2025 da Bienal do Livro do Ceará. Com a temática "Mulheres em cena: das páginas escritas às que vivem nelas", o 4º Colóquio Bece também recebe a professora e pesquisadora Luana Antunes e a artista Bárbara Kariri, que, junto a Aline, vão discutir sobre a importância da participação de mulheres na escrita literária, além da valorização da construção de personagens femininas.