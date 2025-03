Millie Bobby Brown: "Alcancei 1M de seguidores por causa dos brasileiros"

Millie Bobby Brown estrela o filme 'The Electric State' na Netflix / Crédito: Paul Abell/Divulgação

Protagonista de filme de ficção científica lançado pela Netflix, a atriz Millie Bobby Brown desembarcou no Brasil para agenda de eventos relacionados à obra. Além de subir em um trio elétrico nesta sexta-feira, 14, ela integrou série de entrevistas, junto com os diretores Anthony e Joe Russo. O POVO participou dos momentos. Intitulada “The Electric State”, a produção é ambientada em versão alternativa dos anos 1990 após revolta de robôs. A obra acompanha Michelle Greene, jovem órfã que se aventura pelo oeste americano em busca de seu irmão mais novo. Em sua companhia, um robô inspirado em um desenho animado e um contrabandista com seu fiel escudeiro.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora LEIA TAMBÉM | Seis filmes que têm a educação como tema



Em mesa-redonda em um hotel em São Paulo com O POVO e outros veículos de imprensa, a também atriz de “Stranger Things” compartilhou sua preparação para viver Michelle, a importância de mais histórias no audiovisual protagonizadas por mulheres, sua relação com o Brasil e como se sente ao interpretar personagens de épocas nas quais não viveu. Ela também falou sobre a importância do público brasileiro para alcançar 1 milhão de seguidores.

“Gosto de assumir papéis que parecem fora da minha zona de conforto”, afirma. Na noite desta sexta-feira, 14, Millie Bobby Brown subiu em um trio elétrico para Carnaval promovido pela Netflix. A festa foi fechada para fãs e convidados. Millie Bobby Brown: “Adoro colocar mulheres no centro das histórias” Em “The Electric State”, o público se depara com destaques para a relação familiar entre Michelle e seu irmão. Além disso, os personagens percorrem, ao longo de suas jornadas, caminhos de autodescoberta. Para Millie Bobby Brown, viver Michelle foi uma experiência inédita na carreira. A atriz pontua como ficou interessada em “trazer à vida alguém que lidou com imensa perda e tristeza” e como seu arco é importante para o amadurecimento no enredo.

Além disso, foca em narrativas que ponham mulheres como protagonistas. “As mulheres podem liderar histórias, especialmente as jovens. A Netflix sempre me deu a oportunidade de estar no centro das histórias, e eles confiam em mim, acreditam em mim, como acreditariam em um homem. Isso é algo muito raro, então me sinto muito sortuda por poder trazer essas histórias à vida como uma mulher”, enfatizou à mesa-redonda. Millie Bobby Brown: Nostalgia de um tempo não vivido O filme resgata a atmosfera dos anos 1990 a partir das músicas selecionadas para a trilha sonora e dos eletrônicos que surgem nas cenas. Curiosamente, Millie Bobby Brown está acostumada a trabalhar em produções que remontam a décadas passadas e quando ainda não era viva (a atriz nasceu em 2004). Ao O POVO, ela falou sobre esse aspecto que tem marcado sua carreira e destaca que essa é uma possibilidade que a tira de sua zona de conforto.

“As pessoas gostam de assumir papéis que as deixam confortáveis, mas eu gosto de assumir papéis que parecem fora da minha zona de conforto, coisas que não conheço, porque isso me ensina e me educa. Eu não sei tudo sobre os anos 1990, ainda estou aprendendo. Então, para mim, mergulhar em uma história que não conheço, que não tenho familiaridade com a nostalgia dos anos 1990… é algo que gosto de fazer para aprender”, pontua. Millie Bobby Brown: Filme expande conversas sobre inteligência artificial Em "The Electric State", além de relacionamentos familiares, destaca-se a relação entre humanos e inteligência artificial. Para Millie Bobby Brown, o filme consegue expandir essas discussões, tão relevantes atualmente. “É ótimo que esse filme tenha sido lançado agora, porque essa conversa é muito maior que o filme. Mas nossa esperança é que ele ajude o público a questionar o que é a realidade e quanto tempo eles estão gastando com a tecnologia”, afirmou.