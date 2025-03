Porto Iracema promove mostra de arte com programação gratuita este mês

A mostra oferece programação gratuita em diversos equipamentos culturais de Fortaleza, como o Hub Cultural Dragão do Mar, Theatro José de Alencar , Cineteatro São Luiz, Cinema do Dragão, entre outros.

Entre apresentações musicais, coletivos teatrais, pitching de cinema e exposições coletivas, se destaca na programação o projeto “Anatomia do Filme”, que receberá os roteiristas do filme “Ainda Estou Aqui”, Murilo Hauser e Heitor Lorega, para uma sessão de debates após a exibição do filme, no dia 20.

Caráter formativo da 12ª Mostra Porto Iracema das Artes (Mopi)

Além de ser uma mostra que movimenta o cenário artístico da Cidade, a Mopi representa um momento de reflexão sobre os processos da Porto Iracema das Artes.

Com metodologias constituídas a partir das poéticas dos artistas envolvidos nos processos de criação, o programa envolveu, de 2013 a 2024, um total de 699 artistas em 285 projetos nas cinco linguagens artísticas desenvolvidas na Escola.