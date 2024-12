Escola Porto Iracema promove residência artística com Arto Lindsay

O músico estadunidense Arto Lindsay vem a Fortaleza para ministrar uma residência artística junto à Escola do Porto Iracema das Artes . O momento gratuito, marcado para acontecer nos dias 19 e 20 deste mês, está com inscrições abertas via formulário on-line até este domingo, 8.

Na ocasião, a residência artística “Narração e abstração na performance” também contará com a participação do músico Eric Barbosa, que deve abordar as “abstrações, referenciais, sonoridades e discurso no âmbito da arte contemporânea”, conforme informações da Porto Iracema.

Para participar do momento gratuito é preciso realizar inscrição até este domingo, 8, via formulário on-line disponibilizado no site da Escola. Com vagas limitadas, as inscrições vão passar por uma análise do resultado final, que está previsto para ser divulgado na quarta-feira, 11.

