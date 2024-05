Porto Iracema abre inscrições para 12º Laboratórios de Criação

A seletiva dos Laboratórios é feita para artistas que já possuem uma trajetória profissional prévia em seu campo específico, com idade a partir de 21 anos. Todas as inscrições são gratuitas, feitas por links disponíveis nos regulamentos.

O resultado do processo seletivo será divulgado dia 31 de julho. As matrículas das pessoas aprovadas e o LabX, primeira atividade letiva da 12ª edição, serão realizadas entre os dias 5 e 8 de agosto.

Selecionados no 12º Laboratórios de Criação vão receber tutoria com especialistas



Durante a programação, os selecionados para os laboratórios receberão a ajuda de tutores especialistas, que conduzirão os projetos com orientações individuais, oficinas, palestras e aulas abertas. O período de participação do curso será de sete meses.

Além da tutoria, os aprovados receberão uma bolsa de pesquisa no valor de R$ 1.000 durante o período de estudo. Os investimentos no Programa de Laboratórios de Criação são do orçamento do Estado. Este ano, a experiência tem parceria com a Nubank, por meio da Lei de Incentivo à Cultura.

A professora Bete Jaguaribe, diretora da Porto Iracema das Artes e diretora de Formação do Instituto Dragão do Mar, explica um pouco da importância do Laboratório de Criação à nível nacional, em material divulgado à imprensa.

"Nesta abertura da 12ª edição dos Laboratórios, celebramos um estágio de maturidade na experiência, reconhecida hoje como uma referência nacional e comprovada em sua longevidade. A trajetória deste programa é a evidência maior da importância dos Laboratórios de Criação para o campo cultural do estado e do País.”