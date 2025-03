"Ainda estou aqui" é terceira maior bilheteria nacional desde 2018, afirma Ancine

"Ainda Estou Aqui" recebe 7 indicações ao Entertainment Film Awards / Crédito: Divulgação/Sony Pictures

A Secretaria de Regulação da Agência Nacional do Cinema (Ancine) reuniu dados que demonstram o impacto do filme no mercado de exibição. Segundo a Agência, “Ainda Estou Aqui” se consolidou como a terceira maior bilheteria nacional desde 2018, com mais de 5 milhões de espectadores e R$ 104,7 milhões em renda. A obra fica atrás apenas de “Minha Mãe é uma Peça 3” (2018) e “Nada a Perder” (2019). Divulgação dos dados acontece após vitória histórica de “Ainda Estou Aqui” no Oscar 2025, levando a estatueta de Melhor Filme Internacional.

Após a vitória de Fernanda Torres no Globo de Ouro, em janeiro de 2025, houve um crescimento de 57% no público semanal na semana seguinte a premiação. Já na segunda semana após o prêmio, houve aumento de 122% na audiência.

Também em janeiro, a notícia das indicações de "Ainda Estou Aqui" ao Oscar fez com que a obra cinematográfica tivesse uma alta de 89% no público, registrando sua melhor semana desde o lançamento. Com início no dia 6 de fevereiro, a promoção “Semana do Cinema” trouxe na programação sessões com valor promocional dos longas-metragens que concorrem nas principais categorias do Oscar e "Ainda Estou Aqui" não ficou de fora. Com a promoção, o filme teve um salto de 174% na audiência, com 682 mil espectadores, sendo a segunda melhor semana do filme desde a estreia.

Walter Sales discursa sobre vitória de Ainda Estou Aqui Crédito: Max/Reprodução Trajetória de "Ainda Estou Aqui" firma sucesso do longa O percurso do sucesso do filme de Walter Salles teve início no Festival de Veneza (2024), onde o filme venceu o prêmio de Melhor Roteiro. No Brasil, a estreia inicial ocorreu em setembro de 2024, com um lançamento expandido em novembro para 765 salas. Público semanal de "Ainda Estou Aqui" entre 7 de novembro de 2024 até 26 de fevereiro de 2025 Crédito: Secretaria de Regulação da Agência Nacional do Cinema (Ancine)