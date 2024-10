Porto Iracema promove debate com diretora de filme cearense premiado

O Porto Iracema das Artes promove nesta quarta-feira, 30, às 19 horas, um debate cinematográfico com base no filme “Quando eu me Encontrar”. Lançado em 2023, o filme cearense tem direção e roteiro de Amanda Pontes e Michelline Helena.

No evento gratuito, marcado para acontecer no auditório do instituto localizado na Praia de Iracema, a cineasta Amanda Pontes é convidada para conversar sobre o filme. Além de Amanda, o momento também deve contar com a participação de integrantes da produção e do elenco.

O debate faz parte da programação do “Anatomia do Filme”, projeto da Escola Porto Iracema das Artes, no qual o público é convidado a discutir a concepção de filmes, além de analisar materiais e técnicas utilizadas no processo de criação.

Projeto “Anatomia do Filme”