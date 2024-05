Theatro José de Alencar anuncia nova gestora executiva

Natália Escóssia assume direção do Theatro José de Alencar; cearense era coordenadora de Economia Criativa do TJA, agora irá atuar como gestora executiva

Com a saída de Pedro Domingues (2019-2023), a direção do TJA será comandada por Natália Escóssia .

A Secretaria de Cultura do Ceará (Secult-CE) anunciou nesta segunda-feira, 6, a nova gestora executiva do Theatro José de Alencar (TJA).

Com graduação em Comunicação Social - Publicidade e Propaganda pela Universidade de Fortaleza (Unifor), Natália é especialista em Gestão Cultural pela Universidade do Vale do Acaraú (UVA).

A nova gestora do equipamento integrou a equipe do Theatro José de Alencar em 2021, como coordenadora de Economia Criativa.