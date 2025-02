Porto Iracema das Artes inaugura mostra gratuita sobre resistência

Com estreia no dia 14 de fevereiro, a mostra é a culminância do programa de formação do equipamento / Crédito: Isadora Ellery

A Porto Iracema das Artes realiza nesta sexta, 14, às 19 horas, a abertura da exposição fotográfica “Territórios do não-dito”. Com visitação gratuita, a mostra permanece na Galeria Leonilson, espaço do equipamento cultural, até o dia 7 de março.



Configurando-se como ação de encerramento do Programa de Formação Básica em Artes Visuais da Escola, a exposição convida o público a refletir sobre sutilezas e resistência.



Por meio da combinação de fotografias com instalações feitas de diferentes materiais, as obras tecem narrativas relacionadas à ancestralidade, corpo e território.

Para cada visitante, as imagens propõem um passeio por memórias e silêncios que habitam os espaços imaginários onde a palavra não chega, incitando o público a realizar interpretações sobre os trabalhos e a desvendar o que não foi dito.

Programa de Formação Básica “Territórios do não-dito” reúne obras do coletivo formado por Amaris Viera, Aracy Frutuoso, Brenda Miranda, Duda Rocha, Isadora Ellery, Monã Esú e Teo Aquino, jovens que participaram do Programa de Formação Básica e que passaram pelo percurso de “Fotografia e suas Artesanias”.