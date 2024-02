11ª Mostra Porto Iracema das Artes inicia dia 1º Março

A programação do 11º MOPI conta com performances, aberturas de processos, espetáculos, residências artísticas e diversas vivências em dança, música, teatro e artes visuais.

A abertura oficial da Mostra, que acontece no dia 1º de março, conta com a exibição do espetáculo Dançarinar e Corpo Sabedor, a partir das 19 horas, no Teatro Dragão do Mar.

No dia primeiro de março, se inicia a programação da 11ª Mostra Porto Iracema das Artes (Mopi). O evento se prolongará durante todo o mês, encerrando no dia 27, reunindo 116 artistas , de diferentes linguagens, em 36 apresentações .

Além disso, organizado pelo Laboratório de Cinema, essa edição incluirá o “pitching de roteiros”, apresentando os roteiros cinematográficos desenvolvidos pelos alunos da Escola Porto Iracema das Artes.

“Investir na formação em arte e cultura é extremamente necessário em uma política pública que se pretenda duradoura, sensível e democrática. Os Laboratórios se inserem nesse campo com um trabalho consistente, resultado de processos reflexivos, criativos e investigativos, por meio de percursos acompanhados por excelentes profissionais e artistas experientes”, expressa Rachel Gadelha, diretora presidente do Instituto Dragão do Mar.

Clique aqui para acompanhar as principais notícias de famosos, da TV e de realities no canal do O POVO no WhatsApp

As 36 apresentações realizadas nesta edição foram distribuídas em 10 espaços e equipamentos culturais entre Fortaleza, Sobral e Aldeia Anacé Japuara, em Caucaia.

Entre os locais contemplados pelo festival, estão: a Escola Porto Iracema das Artes, Hub Cultural Dragão do Mar, Theatro José de Alencar, Cineteatro São Luiz, Cinema do Dragão, Teatro Dragão do Mar, Poço da Draga, Praça Verde do Centro Dragão do Mar, Aldeia Anacé Japuara (Caucaia) e o Museu de Arte contemporânea do Ceará (MAC). Todos estes espaços receberão intervenções artísticas, somando a colaboração de 116 artistas.

Confira a programação da 11ª edição da MOPI, no mês de março, aqui.

Informações sobre a MOPI, em números: