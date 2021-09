Você sabe a diferença entre América Latina e América do Sul?

Muitas pessoas acreditam que América Latina e América do Sul são sinônimos. Não são. Há uma diferença entre os dois conceitos, embora ocorra, muitas vezes, de um país ser sul-americano e latino-americano. E os ibero-americanos? Os hispano-americanos? Você conhece?

Todas estas definições atravessam uma série de questões que envolvem localização geográfica, idioma, passado colonial e laços culturais. E é justamente isso que explica o primeiro episódio do Depois da Fronteira, série do O POVO sobre geopolítica e curiosidades do mundo. Assista e entenda a diferença entre América Latina e América do Sul:

