Joelma quer tomar um tacacá com Mariah Carey durante a COP 30

A cantora Joelma será um dos destaques do evento Amazônia Para Sempre, que ocorrerá em Belém, no Pará, no dia 17 de setembro. Com uma carreira marcada pela valorização das tradições do Norte do Brasil, a artista promete levar ao palco sua energia singular e um repertório que exalta as riquezas culturais da região.

"Participar de um evento tão significativo para o planeta é uma grande honra. A Amazônia é um tesouro mundial e precisa ser protegida. A COP30 é uma chance para o mundo ver e sentir a importância da nossa floresta. E a música tem o poder de unir e inspirar ações", destacou Joelma.