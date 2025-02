Criador de Final Fantasy apresenta Fantasian: Neo Dimension em entrevista exclusiva

Hironobu Sakaguchi retorna ao centro das atenções com o lançamento de 'Fantasian: Neo Dimension' / Crédito: Reprodução

Hironobu Sakaguchi, um dos mais influentes criadores de games da história, retorna ao centro das atenções com o lançamento de "Fantasian: Neo Dimension". O lendário desenvolvedor, responsável por criar e moldar boa parte da franquia "Final Fantasy", além de contribuir para "Chrono Trigger", volta às raízes do gênero do RPG japonês com uma abordagem inovadora e nostálgica. Após deixar a Square Enix em 2003, Sakaguchi fundou seu próprio estúdio de desenvolvimento de games, o Mistwalker, sendo responsável por jogos como "Blue Dragon", "Lost Odyssey" e "The Last Story". Agora, com "Fantasian: Neo Dimension", o criador reafirma sua paixão pelo gênero que ajudou a popularizar. Em entrevista, ele destacou a importância do entretenimento digital em sua trajetória:

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "O tempo realmente voa. Não acredito que já se passaram 37 anos desde o primeiro 'Final Fantasy'... É uma grande alegria para mim que pessoas do mundo todo estejam gostando da série. Assim como fiz com 'Final Fantasy', coloquei meu coração e alma na produção de 'Fantasian Neo Dimension', como algo que permanecerá neste mundo mesmo depois que eu o tiver deixado", avalia Sakaguchi.

Sobre o cenário atual dos RPGs, Sakaguchi ressaltou a importância da inovação tecnológica e elogiou os títulos mais recentes da franquia "Final Fantasy", "Final Fantasy XVI" e "Final Fantasy VII Rebirth", por levarem a série a novos patamares: "Uma das proposições importantes de 'Final Fantasy' é que os jogos da série são uma representação da tecnologia de ponta da época. 'Final Fantasy XVI' e 'Final Fantasy VII Rebirth' concretizaram totalmente essa ideia e são projetos cheios de ambição. Em contraste, 'Fantasian Neo Dimension' foi criado com o objetivo de explorar minha criatividade interior para desenvolver um RPG genuinamente clássico", explica. Desenvolvido pela Mistwalker e publicado agora pela Square Enix, "Fantasian: Neo Dimension" apresenta Leo, um jovem que luta contra deuses ao lado de seus amigos para salvar o mundo. O jogo mantém a estética clássica dos JRPGs, mas com um diferencial: sua arte foi criada com dioramas reais, conferindo um visual artesanal único. Além disso, a trilha sonora conta com composições de Nobuo Uematsu, outro ícone da indústria.

O título já havia sido lançado anteriormente para dispositivos Apple através do Apple Arcade, mas agora chega a diversas plataformas com melhorias significativas. Entre elas, o destaque vai para a dublagem em japonês e inglês, uma sugestão de Naoki Yoshida, diretor de "Final Fantasy XIV" e produtor do jogo. Para Sakaguchi, "a maneira como os personagens ganharam vida e como os dubladores capturaram suas ricas emoções excedeu minhas expectativas. Foi uma atualização maravilhosa. Pudemos trabalhar com os dubladores e nos aprofundar mais nos personagens por meio de tentativa e erro, descobrindo como cada um falaria". A jornada pessoal de Sakaguchi com seus personagens Hironobu Sakaguchi apresenta 'Fantasian: Neo Dimension', seu mais recente jogo Crédito: Mistwalker/ Square Eniz